Kırşehir Belediyespor'da 6 oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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Kırşehir Belediyespor'da 6 oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı

08.04.2022 16:28
Kırşehir Belediyespor'da 6 oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırşehir Belediyespor'un başkanı Mustafa Bulut, 6 oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktıklarını bildirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırşehir Belediyespor'un başkanı Mustafa Bulut, 6 oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktıklarını bildirdi.

Bulut, yazılı açıklamasında, takımda bazı futbolcuların geçen hafta teknik direktör Hakan Karaca'yı bahane ederek antrenmana çıkmadığını anımsattı.

Bunun, Kırşehir Belediyespor sevdalılarına yapılan bir saygısızlık olduğunu aktaran Bulut, göreve geldikleri günden beri hiçbir oyuncuyu zorda veya darda bırakacak bir durumun ortaya çıkmasına izin vermediklerini ifade etti.

Kendilerine emanet edilen yönetim görevini hakkıyla yerine getirmek için ne gerekiyorsa Kırşehir Belediyespor'un menfaatleri doğrultusunda yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Hiç kimse Kırşehir Belediyespor'umuzun üstünde değildir. Dolayısıyla yapılan bu yanlış ve kabul edilemez hatanın baş sorumlusu olan 6 oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktık. Umuyoruz ki bu yapılan yanlış tekerrür etmez. Başta şanlı taraftarlarımız olmak üzere Kırşehir Belediyespor'umuza uzaktan yakından destek olan değerli Kırşehir halkına bunu açıklamamız gerekti. Bizler bugüne kadar emanet edilen kutsal göreve asla ihanet etmedik. Kırşehir Belediyespor'umuzun hakkını her platformda savunacağız."

Öte yandan, kadro dışı bırakılan futbolcuların Savaş Yorulmaz, Ozan Karabacak, Hasan Kaşıkara, Serhat Yeşilördek, Eren Taşkın ve Savaş Taga olduğu öğrenildi.

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Kırşehir Belediyespor'da 6 oyuncu süresiz kadro dışı Kırşehir Belediyespor'da 6 oyuncu süresiz kadro dışı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir Belediyespor, Mustafa Bulut, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kırşehir Belediyespor'da 6 oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı - Son Dakika


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