Kırşehir Belediyespor, ikinci devreye galibiyetle başlamak istiyor

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, Pazarspor ile oynayacakları maçı kazanarak lige galibiyetle başlamak istediklerini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Kırşehir Belediyespor'un ligin ikinci devresinin ilk maçına yarın saat 13.00'te çıkacağını ve taraftarıyla buluşacağını belirtti.

Rakiplerinin Karadeniz ekibi Pazarspor olduğunuaktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Maçı sahamızda oynayacağız. Rakip deplasmanda oynadığı 9 maçın 4'unu kazandı, bu nedenle dikkat edilmesi gereken bir takım. Takımımızda eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Bu maçı kazanıp üst sıralardaki yerimizi almak istiyoruz. İkinci devreye iyi bir başlangıç yapıp gelecek hafta oynayacağımız maç öncesi moral kazanmamız gerekiyor. Bu nedenle erken bir gol bulursak sonrasında işimiz daha da kolay olacak."