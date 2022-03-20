Kırşehir Belediyespor - Pendikspor: 0-1 - Son Dakika
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Kırşehir Belediyespor - Pendikspor: 0-1

20.03.2022 15:27
Kırşehir Belediyespor - Pendikspor: 0-1

STAT: Ahi-KırşehirHAKEMLER: Şevket Teker, Mehmet Kağan Bingül, Çağlar ÖztürkKIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan, Hakan Erçelik (Dk.83 Savaş Tağa), Tugay Adamcıl, Savaş Yorulmaz (Dk.

STAT: Ahi-Kırşehir

HAKEMLER: Şevket Teker, Mehmet Kağan Bingül, Çağlar Öztürk

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan, Hakan Erçelik (Dk.83 Savaş Tağa), Tugay Adamcıl, Savaş Yorulmaz (Dk.66 Volkan Kılıç), Zihni Temelci, Oktay Balcı, Ozan Karabacak, Sırat Yeşilördek, Nuh Aşkın, Mert Ilıman, Sinan ÖzkaraPENDİKSPOR: Haydar Kılıç, Berkay Sülüngöz, Doğan Can Otman (Dk.70 Süheyl Çetin), Serdar Cansu, Kerem Kaya, Abdurrahman Emir Alagöz (Dk.79 Serdar Deliktaş), Mesut Özdemir, Sertaç Cam (Dk. 46 Muhammet Akarslan), Gökcan Kaya, Zahit Fındık (Dk.58 Onur Eriş), Taha Balcı (Dk.58 Görkem Bitin)GOL: Dk.80 Oktay Balcı (k.k) (Pendikspor)SARI KARTLAR: Oktay Balcı, Sinan Özkara, Volkan Kılıç (Kırşehir Belediyespor) - Mesut Özdemir (Pendikspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 30'uncu haftasında Kırşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.


- Kırşehir
Kırşehir Belediyespor - Pendikspor: 0-1
Kırşehir Belediyespor - Pendikspor: 0-1
YORUMLAR
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Kırşehir Belediyespor, Pendikspor, Kırşehir, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırşehir Belediyespor - Pendikspor: 0-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir Belediyespor - Pendikspor: 0-1 - Son Dakika
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