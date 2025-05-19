Kırşehir\'de 19 Mayıs Kutlamaları

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ahi Stadyumu'nda kutlama programı düzenlendi. Törenlerde gençlerin sergilediği yöresel oyunlar izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kırşehir Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen kutlama programı, sabah saatlerinde Ahi Stadyumu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, "Esaret zinciri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla kırılmıştır. Bu mücadele, Türk gençliğinin omuzlarında yükselmiş ve zafere ulaşmıştır" dedi.

Kutlamalar kapsamında çeşitli sportif etkinlikler, şiirler okundu ve öğrenci gösterileri de gerçekleştirildi. - KIRŞEHİR