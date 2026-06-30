Kırşehir'de Jimnastik 250 Sporcuyla Büyüdü - Son Dakika
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Kırşehir'de Jimnastik 250 Sporcuyla Büyüdü

Kırşehir\'de Jimnastik 250 Sporcuyla Büyüdü
30.06.2026 14:48
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Kırşehir'de 2020'de 2 sporcuyla başlayan jimnastik çalışmaları, 6 yılda 250 sporcuyla gelişti.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 2020 yılında 2 sporcuyla başlayan jimnastik çalışmaları, aradan geçen 6 yılda büyük bir gelişim göstererek 250 sporcuya ulaştı.

Kırşehir'de 2020 yılında 2 sporcuyla başlayan jimnastik çalışmaları, 6 yılın ardından 250 sporcuya ulaştı. Yaz Spor Okulları'nın açılışında en fazla ilgi gören branşlardan biri olan jimnastikte, küçük yaşlardan itibaren spora gönül veren Seher Arıkan ile Asya Nil Atik, elde ettikleri başarılarla yeni sporculara örnek oluyor.

İlkokul yıllarında televizyon başında olimpiyat oyunlarını izlerken jimnastiğe ilgi duyan Seher Arıkan, hayalini kurduğu spora küçük yaşta başladığını söyledi. Jimnastiğe olan sevgisinin hiç azalmadığını aktaran Arıkan; "Evde olimpiyatları izlerken bu spora merak saldım. Jimnastik kulübünde ilk zamanlarda tek öğrenciydim. Daha sonra öğrenci sayısı artınca performans grubunda çalışmaya başladım ve takım kaptanı oldum. Bugün çok sayıda arkadaşımızın bu branşı tercih ettiğini görmek beni mutlu ediyor" dedi.

Jimnastiğin Kırşehir'de her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirten sporculardan Asya Nil Atik ise, kısa sürede yaşanan gelişimin gurur verici olduğunu söyledi. Atik; "Bu branşa başladığımızda sadece 2 kişiydik. Şimdi il genelinde 250 sporcu olduk. İyi bir sporcu olmak istiyorum. Jimnastiğin de futbol kadar ilgi gören bir spor olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Mustafa Tuna: "Tüm sporların temelinde jimnastik var"

Jimnastik Antrenörü Mustafa Tuna, jimnastiğin tüm spor branşlarının temelini oluşturduğunu belirterek, Kırşehir'de bu alanda önemli bir gelişim kaydedildiğini söyledi. 2020 yılında çalışmalara başladıklarını ifade eden Tuna, "Başladığımız yıl okul sporları organizasyonlarına katılan öğrenci sayımız 15'ti. Bu yıl yapılan okul sporları yarışmalarında ise 250 öğrenci yer aldı. Futbolun çok ilgi gördüğü Kırşehir'de biz de jimnastiğin önemini anlatmaya ve çocukları bu branşa yönlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaz Spor Okulları kapsamında jimnastikle tanışan ilkokul öğrencisi Eylül Mila Okay ise jimnastiği çok sevdiğini belirterek, bu sporu yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kırşehir'de Jimnastik 250 Sporcuyla Büyüdü - Son Dakika

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