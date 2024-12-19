Kırşehir FK Başkanı Torun: Kulübü Devretmeye Açığım

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Kırşehir Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, talibi olursa kulübü devredebileceklerini söyledi.

Futbol Kulübü Başkanı Çağatay Han Torun, düzenlediği basın toplantısında, takımın TFF 3. Lig 1. Grup'taki mücadelesinde ilk yarıyı tamamlayarak devre arasına girdiğini ve takımın maddi imkansızlıklar nedeniyle istenilen seviyede olmadığını belirtti. Takımın ilk yarı takım performansını değerlendiren Torun, istenildiği takdirde takımı devredebileceğini söyleyerek, "Takım, 2. Lig'den, 3. Lig'e düştü. Sezon başında da söylediğimiz gibi takımımızı almak isteyen varsa buyursun. Takımımızı tekrar 2. Lig'e çıkarabilecek veya yürütecek maddiyatta sahip kişilere kapımız açık" dedi.

"Belediyenin, kulübümüze hiçbir katkısı yok"

Kırşehir Belediyesi'nin takıma hiçbir katkısı olmadığını dile getiren Başkan Çağatay Han Torun, "Belediye, profesyonel takımımıza herhangi bir katkıda bulunamamaktadır. Kırşehirli hemşehrimizin şikayeti üzerine belediye soruşturma geçirmekte. Maddi bir darboğazın içerisine girdik ve kulübü kayyuma dahi bırakmayı düşündük. Şu anda bir çıkmaz içerisindeyiz. Sezon başında ifade ettiğimiz ligde kalma durumumuzda değişiklik yok. Kaynak yok, sponsorluk yok. Bolca eleştiri var. İnsanlara ancak neyin nasıl yapıldığını bilmeden böyle sırtımıza biniyorlar. Her zaman yaptığımız çağrıyı yine yeniliyorum. Takım düşme hattında değil, rahat konumda. 'Ben bu takıma destek olurum, transfer yaparım, takımı daha ileri götürebilirim' diyen biri varsa buyursun. Yaptığımız çalışmaların kıymeti anlaşılmıyor. Bu takımla ben play-off veya önümüzdeki sene şampiyonluğa takım kurarım diyen herkese biz açığız" şeklinde konuştu.

3. Lig'de mücadele eden Kırşehir FK, oynadığı 15 maçta; 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda toplandığı 16 puanla 11. sırada yer alıyor. - KIRŞEHİR