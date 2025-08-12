Kırşehir FK\'ya 3 Milyon Liralık Sponsorluk Anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Kırşehir Futbol Spor Kulübü, 2025-2026 sezonunda isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen imza törenine, Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun, Başkan Yardımcısı Mehmet Işık ve iş insanı Mehmet Zaman katıldı.

Torun, yaptığı konuşmada, takımı daha ileriye taşımak için büyük gayret gösterdiklerini, tüm imkansızlıkların, maddi külfetlerin altında takımı ligde tutmaya gayret ettiklerini söyledi.

Kırşehir'i ülkede temsil eden takımın yaşaması gerektiğine inanan iş insanı Mehmet Zaman'ın sponsor olduğunu ifade eden Torun, "Anlaşma bedeli 3 milyon liradır. Bizden bunun karşılığında hiçbir şey istemediler. İş insanımız Mehmet Zaman'a ilgilerinden, alakalarından, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisinin bu takımla ilgili farkındalığını şehrimizin tüm iş insanlarına karınca kararınca örnek olmasını diliyorum. İş insanlarımızdan, herkesten destek istiyoruz." diye konuştu.

Yakın zamanda bir genel kurul olacağını, maddi ve manevi katkıda bulunmak isteyen Kırşehirlileri de yönetim kurulunda görmek istediklerini vurgulayan Torun, hep birlikte Kırşehir'in ismini yukarılarda görebilmek adına mücadele vereceklerini belirtti.

Mehmet Zaman ise sponsorluk anlaşması yaparak, takıma destek çıktığını, bir futbolsever olarak şehrin takımının başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.