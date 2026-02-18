Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing - Son Dakika
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing

Kış Olimpiyatları\'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
18.02.2026 15:59
Kış Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla adından söz ettiren Gu Ailing, spor kariyerinin yanı sıra akademik ve sanatsal başarılarıyla da dikkat çekiyor. İki altın ve iki gümüş madalya sahibi olan Gu, aynı zamanda Stanford Üniversitesi'nde kuantum fiziği okuyor ve SAT sınavından 1580 puan aldı. Uluslararası bir model olarak da çalışan Gu, dünyanın en çok kazanan ilk 5 kadın sporcusu arasında yer alıyor.

Kış Olimpiyatları'nda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Gu Ailing, yalnızca spor kariyeriyle değil akademik ve sanatsal yönüyle de dikkat çekiyor. 22 yaşındaki sporcu, çok yönlü profiliyle dünya kamuoyunun en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor.

Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing

SPORDA ZİRVEDE

Gu Ailing, Kış Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla şampiyonluğa ulaştı. Kariyerinde iki Olimpiyat altın ve iki Olimpiyat gümüş madalyası bulunan genç sporcu, freestyle kayak branşında elde ettiği derecelerle adını tarihe yazdırdı.

EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR ARASINDA

Başarıları sponsorluk anlaşmalarına da yansıyan Gu Ailing, dünya genelinde en çok kazanan ilk 5 kadın sporcu arasında gösteriliyor. Aynı zamanda uluslararası moda markalarıyla çalışan bir model olarak da kariyerini sürdürüyor.

Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing

AKADEMİK BAŞARISIYLA DA GÜNDEMDE

Sporun yanı sıra akademik alandaki başarısıyla da öne çıkan Gu, SAT sınavından 1580 puan aldı ve Stanford Üniversitesi'nde kuantum fiziği eğitimi görüyor. Günlük 10 saat uyuduğunu belirten genç sporcu, disiplinli yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

SANAT VE MARATON TUTKUSU

Gu Ailing dokuz yıldır piyano çalıyor ve şarkı söylüyor. Sporcu kimliğinin yanında sanata olan ilgisini de sürdüren genç isim, Paris Maratonu'nu koşarak dayanıklılığını farklı bir alanda da gösterdi.

