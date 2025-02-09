Kısa Kulvar Sürat Pateni Yarışları Kocaeli'de

Buz pateninde, Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, 12-16 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.
Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İzmit Olimpik Buz Sporları Salonunki organizasyonda Türkiye'nin 7 şehrinden 177 sporcu yarışacak.
Kupada 13-14 Şubat tarihlerinde kadınlar, erkekler, junior C ve junior D kategorilerinde, 15-16 Şubat tarihlerinde ise junior E, junior F ve junior G kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek.
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