Kıvanç Tatlıtuğ\'u bir anda önünde gören Galatasaraylı taraftar ne diyeceğini şaşırdı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi gecenin ardından stat çıkışında yaşanan bir an, sosyal medyada gündem oldu.

MAÇ SONU KIVANÇ TATLITUĞ SÜRPRİZİ

Rams Park'ta tribünden karşılaşmayı takip eden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, maç sonrası stat çevresinde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kalabalık arasında Tatlıtuğ'u fark eden bir Galatasaraylı taraftar, heyecanla yanına giderek sohbet etti. İkilinin içten diyaloğu ve gülümseyen halleri çevrede bulunan diğer taraftarların da dikkatini çekti.

O anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Tatlıtuğ'un mütevazı tavırları ve taraftarla kurduğu sıcak iletişim futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Tarihi galibiyetin coşkusu stat dışında da sürerken, yaşanan bu samimi an geceye damga vuran detaylardan biri oldu.