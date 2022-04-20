Kız futbol turnuvasında grup maçları sona erdi - Son Dakika

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen kız futbol turnuvasında grup maçları tamamlandı. İlk grup maçlarından namağlup lider çıkan Çarıkballı İlköğretim Kurumları kız futbol takımının gruptaki son maçına çıkarken sergilediği pankarta beğeni yağdı.

Öğrencilerin sosyal ve sportif faaliyetlerini daha aktif bir şekilde yerine getirebilmesi için çeşitli projeler yapan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullar arası kız futbol turnuvası başlattı. Yaklaşık 1 ay önce başlayan kız futbol turnuvasında grup maçları, bugün itibari ile sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan grup maçlarını namağlup tamamlayan Çarıkballı İlköğretim Kurumları, gruptaki son maç seremonisine kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla bir pankartla çıktı. "Kadına vuran eller değil, topa vuran ayaklar istiyoruz" yazılı pankartla sahaya çıkan minik kızların bu davranışı büyük beğeni topladı.

Grup maçlarını namağlup tamamlayan öğrencilerini tebrik eden Çarıkballı İlköğretim Müdürü Süleyman Sarı "Gruptaki son maçına 'kadına vuran eller değil, topa vuran ayaklar istiyoruz' pankartı ile çıkan kız futbol takımımız grup maçlarını namağlup lider olarak tamamladı. Teknik heyet ve öğrencilerimi kutluyorum" dedi. - MANİSA