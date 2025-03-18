Kız Futsal Takımı Bölge Şampiyonu Oldu

Kırıkkale'de Eskişehir'i temsil eden Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı bölge şampiyonluğu elde etti.

Genç Kız Futsal Bölge Birinciliği, 13-16 Mart tarihleri arasında Kırıkkale'de gerçekleştirildi. Organizasyona Eskişehir'den Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı katılım sağladı. Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir'i temsil eden takımın bölge şampiyonu olduğunu açıkladı. - ESKİŞEHİR