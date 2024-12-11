Kızak Milli Takımı, Avusturya'da düzenlenen eğitim kampına katıldı.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Bludenz şehrindeki yapay kızak pistindeki kampa milli takım adına Eylül Naz Teknik ve Zehra Rabia Oksal'ın katıldığı belirtildi.
Emre Erdem'in antrenör, Yıldıray Baş'ın ise teknik kurul üyesi olarak yer aldığı kampın 12 gün sürdüğü kaydedildi.
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