Kızılcabölükspor'dan hüzünlü veda - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig'de 9 sezondur aralıksız olarak yer alıp 2 kez 2'nci Lig'e yükselmek için Play-Off oynayan Kızılcabölükspor, profesyonel kategoriye acı bir şekilde veda etti.

Denizli'nin Tavas ilçesinin belde takımı olarak yıllardır yer aldığı ligde aylardır düşme hattından kurtulmaya çalışan Kızılcabölük, son hafta kazanmasına rağmen amatör kümeye gerilemekten kurtulamadı. Grupta son hafta zirve takipçisi Alagöz Holding Iğdır FK'yı Denizli'de 2-0 mağlup eden Kızılcabölükspor, rakiplerinden Darıca Gençlerbirliği'nin de Kalecik FK önünde 2-1 kazanmasıyla 1 puan farkla Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılarda futbolcular ve takıma daha önce Play-Off oynatan teknik direktör Hasan Şermet, maçın bitiş düdüğüyle büyük üzüntü yaşadı.