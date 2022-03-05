Kızılcahamam Belediyespor, yıllar sonra yeniden sahaya iniyor - Son Dakika
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Kızılcahamam Belediyespor, yıllar sonra yeniden sahaya iniyor

05.03.2022 10:19
Kızılcahamam Belediyespor, yıllar sonra yeniden sahaya iniyor

Ankara amatör liglerinde adından söz ettiren ancak son yıllarda A kategorisinde takımı bulunmayan Kızılcahamam Belediyespor, yeniden canlanarak Ankara 1. Amatör Küme, 5. Grupta mücadeleye başlıyor.

Ankara amatör liglerinde adından söz ettiren ancak son yıllarda A kategorisinde takımı bulunmayan Kızılcahamam Belediyespor, yeniden canlanarak Ankara 1. Amatör Küme, 5. Grupta mücadeleye başlıyor.

Ankara futbolunun renkli takımlarından Kızılcahamam Belediyespor'u yeniden iddialı hale getirmek üzere Belediye Başkanı Süleyman Acar öncülüğünde yürütülen çalışma sonucu, A takımı yeniden kuruldu.

A takımı, Ankara 1. Amatör Küme, 5. Grupta yarın Kızılcahamam İlçe Stadı'nda oynanacak Ankara Genç Kartallarspor maçıyla yeşil saha hasretine son verecek.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada futbolseverlere güzel bir müjde verdikleri için mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllardır özlemini çektiğimiz Futbol A Takımımızı yeniden yeşil sahalarda göreceğiz. Takımımızı yeniden oluşturmamızda büyük emekleri olan Belediye Başkan Yardımcımız ve Amatör Futbol Kulübü Başkanımız Yılmaz Özbek, yöneticilerimiz, teknik direktörümüz ve takımımızda hizmet verecek futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler her zaman onların destekçisi olacağız. Kızılcahamamlı futbolseverleri Pazar günü saat 15.00'da İlçe Stadı'na takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Çıtaklar'a yeni yolculuğunda başarılar diliyorum."

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Süleyman Acar, Kızılcahamam, A Takımı, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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