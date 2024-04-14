Spor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur Köyü'nde birlik ve dayanışma gecesi düzenlendi.

Tavşanlı 2. Amatör Küme'de mücadele edecek olan Kızılçukurspor kulübü yararına düzenlenen etkinlikte, çevre mahalle, köy, il ve ilçelerden davetliler Tunahan Saruhan'ın sazı ve yöresel türküleri ile canlı müzik eşliğinde eğlendiler.

Kızılçukurspor kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan kulüp başkanı Niyazi Turgut, "Kulüpçülük oldukça meşakkatlidir. 21 Nisan tarihindeki Tavşanlı Karakova sahalarında çıkacağımız ilk maçımıza herkesi bekliyoruz. Bu süreçte bizlerin yanında olan ve kulübümüzü destekleyen herkese teşekkür ederiz" diyerek katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Düzenlenen gecede, Kızılçukurspor kulübün yönetim ve futbolcuları da tanıtıldı.

Kızılçukurspor kulübünün tarihinden de bahsedildiği gece yöresel oyunların oynanması ile sona erdi. - KÜTAHYA