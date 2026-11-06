KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Topaloğlu, TBF Başkanı Türkoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Topaloğlu, TBF Başkanı Türkoğlu'nu ziyaret etti

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KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Tahir Topaloğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede basketbolun gelişimine yönelik işbirliği imkanları ve projeler ele alındı, karşılıklı forma, kitap ve nazar boncuklu basketbol topu hediye edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Basketbol Federasyonu Başkanı Tahir Topaloğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TBF'nin internet sitesindeki açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, Türkoğlu ve Topaloğlu'nun yanı sıra KKTC Basketbol Federasyonu Asbaşkanları Miraç Çek ve Ahmet Şahinsoy, Basketbol Geliştirme Komite Üyesi Deniz Atalar, Ligler Direktörü Halit Kıryağdı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Sermaye, Eğitim Kurulu Başkanı Osman Emiroğlu ve TBF yetkilileri de yer aldı.

Görüşmede iki federasyon arasında basketbolun gelişimine yönelik işbirliği imkanları ve hayata geçirilebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tahir Topaloğlu, Hidayet Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu KKTC milli takımının formasını, Türkoğlu ise Topaloğlu'na "Açık Hava Sahalarından Yeni Nesil Salonlara" ile "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" kitapları ve nazar boncuklu basketbol topu hediye etti.

Kaynak: AA
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