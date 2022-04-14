KKTC Okçuluk Federasyonundan Türkiye Okçuluk Federasyonuna ziyaret - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Okçuluk Federasyonu yöneticileri, Türkiye Okçuluk Federasyonunu ziyaret etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada "KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz ile Basın ve Sosyal Medya Sorumlusu Sayın Hüseyin Çağan, başkanımız sayın Abdullah Topaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, federasyonlar arası ilişkiler ve okçuluğun gelişiminin ele alındığı ifade edildi.