KKTC Okçuluk Federasyonundan Türkiye Okçuluk Federasyonuna ziyaret - Son Dakika
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KKTC Okçuluk Federasyonundan Türkiye Okçuluk Federasyonuna ziyaret

14.04.2022 11:07
KKTC Okçuluk Federasyonundan Türkiye Okçuluk Federasyonuna ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Okçuluk Federasyonu yöneticileri, Türkiye Okçuluk Federasyonunu ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Okçuluk Federasyonu yöneticileri, Türkiye Okçuluk Federasyonunu ziyaret etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada "KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz ile Basın ve Sosyal Medya Sorumlusu Sayın Hüseyin Çağan, başkanımız sayın Abdullah Topaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, federasyonlar arası ilişkiler ve okçuluğun gelişiminin ele alındığı ifade edildi.

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Abdullah Topaloğlu, Türkiye, Okçuluk, Kıbrıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor KKTC Okçuluk Federasyonundan Türkiye Okçuluk Federasyonuna ziyaret - Son Dakika


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