KLÜ, "Üniversitelerarası 2. Lig Futsal Turnuvası"na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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KLÜ, "Üniversitelerarası 2. Lig Futsal Turnuvası"na ev sahipliği yaptı

12.03.2022 09:44
KLÜ, "Üniversitelerarası 2. Lig Futsal Turnuvası"na ev sahipliği yaptı

Kırklareli'nde düzenlenen "Üniversitelerarası 2. Lig Futsal Turnuvası" sona erdi.

Kırklareli'nde düzenlenen "Üniversitelerarası 2. Lig Futsal Turnuvası" sona erdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen turnuvada 5 takım mücadele etti.

Turnuvada Kocaeli Üniversitesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi finale kaldı.

Final müsabakasında Kocaeli Üniversitesi rakibini yenerek şampiyon oldu.

KLÜ Genel Sekreteri Ahmet Şimşek ile Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Kocaeli Üniversitesine kupa verdi.

Şimşek, turnuvada kıyasıya mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti.

Çok güzel müsabakalar izlediklerini ifade eden Şimşek, üniversite olarak bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Kırklareli, Kocaeli, Futsal, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor KLÜ, 'Üniversitelerarası 2. Lig Futsal Turnuvası'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika


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