Knicks, 53 Yıl Sonra Şampiyon!

NBA Play-Off Final serisi 5'inci maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 94-90'lık skorla mağlup ederek seriyi 4-1'e getirdi ve 53 yıl sonra NBA şampiyonluğuna ulaştı.

Frost Bank Center'da oynanan mücadeleyi Tyler Ford, Scott Foster ve James Capers yönetti. Seride 3-1 geride bulunan San Antonio Spurs, ilk periyoda etkili başladı. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-13 önde tamamladı. İkinci periyotta oyunun dengelenmesine rağmen üstünlüğünü koruyan Spurs, devre arasına 42-37'lik skorla önde girdi. Üçüncü çeyrekte de skor avantajını elinde tutan San Antonio temsilcisi, son periyoda 72-65 üstünlükle girdi. Son periyotta üstünlüğü kaybeden San Antonio Spurs, New York Knicks'e 94-90 mağlup oldu.