Knicks, 53 Yıl Sonra Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Knicks, 53 Yıl Sonra Şampiyon Oldu

14.06.2026 10:36
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New York Knicks, NBA finalinde Spurs'ü 94-90 yenerek 2026 şampiyonu oldu. Jalen Brunson MVP.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 94-90 yendi ve final serisini 4-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Frost Bank Center'daki final serisi 5. maçında Spurs'e konuk olan Knicks, Jalen Brunson'ın 45 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalmalık performansıyla galip geldi.

Mikal Bridges 14 ve Josh Hart 13 sayıyla Knicks'in galibiyetine katkı sağladı.

Brunson, 32,6 sayı, 4,6 asist, 4,2 ribaunt ve 2 top çalma ortalamaları yakaladığı 2026 NBA finallerinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

NBA'de 53 yıl sonra zafere ulaşan Knicks, 1970 ve 1973'ün ardından üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Spurs'te ise Dylan Harper'ın 25 sayı, 5 ribaunt ve Victor Wembanyama'nın 19 sayı, 14 ribaunt, 5 blokluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

Kaynak: AA

New York Knicks, Dünya, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Knicks, 53 Yıl Sonra Şampiyon Oldu - Son Dakika

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