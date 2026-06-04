Knicks, NBA Finalinin İlk Maçında Spurs'ü Yendi - Son Dakika
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Knicks, NBA Finalinin İlk Maçında Spurs'ü Yendi

04.06.2026 10:01
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New York Knicks, NBA finalinin ilk maçında San Antonio Spurs'ü 105-95 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ilk maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 105-95 mağlup etti.

Frost Bank Center'da oynanan maçta, Jalen Brunson 30 sayıyla takımına liderlik ederken, Karl-Anthony Towns 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

İkinci yarıda 14 sayılık farkı kapatan Knicks, OG Anunoby'nin 17 sayı, Josh Hart'ın 15 ribaunt, 6 asistlik katkılarıyla play-off'larda üst üste 12. galibiyetini aldı.

Karşılaşmayı 11-0'lık seriyle tamamlayan Knicks, Spurs'ü final serilerinin ilk maçında yenmeyi başaran ilk takım oldu.

Spurs'te ise Fransız pivot Victor Wembanyama, 26 sayı, 12 ribauntla oynarken, Stephon Castle 17, Julian Champagnie ve Dylan Harper 16'şar sayı kaydetti.

Serinin ikinci maçı, 6 Haziran Cumartesi gecesi yine San Antonio'da oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Knicks, NBA Finalinin İlk Maçında Spurs'ü Yendi - Son Dakika

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