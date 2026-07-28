Kocaeli'de Uluslararası Güreş Turnuvası - Son Dakika
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Kocaeli'de Uluslararası Güreş Turnuvası

Kocaeli\'de Uluslararası Güreş Turnuvası
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Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek. 16 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katılacağı organizasyonda, sporcular 20 kategoride madalya için mücadele edecek. Turnuva, Türk güreşinin efsane isimleri Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge'nin hatırasını yaşatmayı amaçlıyor.

Kocaeli, "Hasan Gemici- Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası"na ev sahipliği yapacak.

Organizasyon, Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, Türkiye Güreş Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliğinde 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Serbest ve grekoromen stil müsabakalarının yapılacağı turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, ABD, Gürcistan, Tacikistan, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, Azerbaycan, Hindistan, Brezilya, Cezayir, İsveç, Sırbistan, Özbekistan ve Belarus gibi 16 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katılması bekleniyor.

Üç gün sürecek organizasyonda sporcular, 20 kategoride madalya mücadelesi verecek.

Program kapsamında Gazanfer Bilge ile Hasan Gemici'nin kabirleri ziyaret edilecek, teknik toplantılar yapılacak. Organizasyonda eleme, yarı final ve final müsabakalarının yanı sıra açılış seremonisi ile ödül töreni de gerçekleştirilecek.

Güreşin efsaneleri Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge'nin isimleri turnuvada yaşatılıyor

Turnuvanın tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, organizasyonun, medeniyet tarihinin köklü mirasına ve Kocaeli'nin dünya çapında başarı elde eden sporcuları Hasan Gemici ile Gazanfer Bilge'ye duyulan vefanın göstergesi olduğunu söyledi.

Güreşin, insanlık tarihinin en eski sporlarından biri olduğundan bahseden Baraçlı, "Tarih boyunca farklı medeniyetlerden kahramanlık ve yiğitliğin de sembolü kabul edilen bu spor, Türk milleti için de adeta farklı milli gurur ve kimlik meselesi haline gelmiştir. Atalarımızın mukaddes mirası olarak kabul edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden karakucak ve şalvar güreşine kadar uzanan eşsiz gelenek. Onun için Cumhuriyet dönemi ile minder güreşinde serbest ve grekomen stillerde de olimpiyat ve dünya şampiyonlarıyla Türk güreş sporu taçlanmıştır." diye konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Kaya da geleneksel hale gelmesini temenni ettikleri organizasyonun Türk güreşine, dünya güreş camiasına, sporun dostluk, kardeşlik ve barış ruhuna katkı sunmasını dilediklerini kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ise turnuvanın genç sporculara ilham vereceğini belirterek, organizasyonun Türk güreşine yeni şampiyonlar kazandırmasına katkı sağlamasını temenni etti.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, turnuvanın olimpiyat şampiyonlarının hatırasını yaşatması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, organizasyonun ödüllü yapısıyla uluslararası katılımı artıracağını, genç güreşçilere örnek olacağını ve Türk güreşi için önemli kazanım sağlayacağını ifade etti.

Takviminin uygun olması halinde gelecek yıl aktif sporculuk kariyerini sürdürürken turnuvada güreşmek istediğini dile getiren Kayaalp, organizasyonun her geçen yıl büyüyerek daha fazla ülke ve sporcuyu ağırlamasını, Türk güreşçileri için de kendini gösterme platformu haline gelmesini diledi.

Yağlı güreş efsanesi ve altın kemerin iki kez daimi sahibi olan Ahmet Taşçı da Hasan Gemici ile Gazanfer Bilge adına Kocaeli'de uluslararası bir turnuva düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonun ata sporu güreşin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

"Cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı" ünvanını taşıyan Recep Kara ise Kocaeli'nin geleneksel ve minder güreşinde elde ettiği başarılarla önemli merkez haline geldiğine dikkati çekerek, organizasyonun sporculara kendilerini uluslararası düzeyde gösterme fırsatı sunacağını belirtti.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaeli'de Uluslararası Güreş Turnuvası - Son Dakika

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