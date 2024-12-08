Kocaeli Amatör Maçında Kavga: Karakolluk Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaeli Amatör Maçında Kavga: Karakolluk Oldu

Geniş Video İzle

Kocaeli Güneşspor ile İhsaniyespor maçı sonrası futbolcular ve taraftarlar arasında kavga çıktı.

08.12.2024 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kocaeli Amatör Küme maçındaki kavga karakolda bitti

Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun: "Böyle şeyler görmek istemiyoruz"

KOCAELİ - Amatör Küme'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Kocaeli Güneşspor-İhsaniyespor karşılaşmasının son dakika golüyle berabere bitmesinin ardından futbolcular arasında gerginlik çıktı. Taraftarların da kavgaya dahil olmasıyla olaylar büyüdü ve taraflar karakolluk oldu.

Kocaeli'de 1. Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Kocaeli Güneşspor - İhsaniyespor mücadelesinde bir anda sinirler gerildi. Avni Kalkavan Stadı'nda kıran kırana mücadelenin yaşandığı, konuk ekibin son dakikaya kadar 1-0 önde olduğu maçta ev sahibi takım son dakikalarda skorda dengeyi sağladı. Ev sahibi ekip beraberliğin ardından liderliğini korudu, konuk ekip ise 3. sırada kaldı. Maçın ardından tansiyon bir anda yükseldi.

Taraftarlar sahaya girdi, ortalık iyice karıştı

Futbolcular arasında sözlü başladığı belirtilen kavgada sahanın açık kapısından içeri taraftarların da girmesiyle ortalık karıştı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu olaylar güçlükle yatıştırıldı. Polis merkezine taşınan olaylarda ilk anlarda tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kulüp başkanlarının da polis merkezine gittiği ve tarafları sakinleştirmek için araya girdikleri ifade edildi.

Nebil Uzun: "Görüntüleri izleyeceğiz ve gerekeni yapacağız"

Polis merkezinde olan Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun, İHA muhabirine açıklama yaptığı açıklamada, "Maç sonu hiç istemediğimiz, sahalarda asla görmek istemediğimiz münferit bir durum yaşandı. Görüntüleri tek tek izleyeceğiz. Bizim çocuklardan da bu tür olaylara karışanlar varsa gerekeni yapacağız. Böyle şeyler görmek istemiyoruz. Kapının açık olmasından dolayı sahaya çok sivil girdi. Ondan dolayı çok kargaşa oldu ama böyle şeyleri kesinlikle onaylamıyoruz. İhsaniye camiası ve Serkan başkan sevdiğimiz camia ve isimler. Bir anlık reaksiyon oldu" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Kocaeli, Olaylar, Futbol, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli Amatör Maçında Kavga: Karakolluk Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:38 Suriye’den yürek sızlatan bir görüntü daha Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı Suriye'den yürek sızlatan bir görüntü daha! Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık
21:04 İsrail’in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı Suriye’de hedef aldıkları yer çok kritik İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
19:34 İsrail’den Şam’a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye
16:49 Araç satışında devrim niteliğinde dönem başlıyor Araç satışında devrim niteliğinde dönem başlıyor
16:47 Görüntüler Süper Lig’den: Taraftarlar polise saldırdı Görüntüler Süper Lig'den: Taraftarlar polise saldırdı
16:31 Doha’da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor Bu sefer ipler Türkiye’nin elinde Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
16:23 Babacan’dan net tavır: Yüzde 5’lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
16:05 Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek
15:51 Konyaspor, Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı Konyaspor, Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan para kulesi yapan Özel’e sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt
15:41 Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor
15:18 Özel, kameralar önünde CHP’li vekili azarladı: Dur abi, biliyorum Özel, kameralar önünde CHP'li vekili azarladı: Dur abi, biliyorum
15:05 14 katlı binadaki patlamada ’’intihar’’ iddiası 14 katlı binadaki patlamada ''intihar'' iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 23:21:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Amatör Maçında Kavga: Karakolluk Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.