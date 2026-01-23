Kocaeli'de amatör lig maçlarında yaşananlar 'pes' dedirtti! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaeli'de amatör lig maçlarında yaşananlar 'pes' dedirtti!

Kocaeli\'de amatör lig maçlarında yaşananlar \'pes\' dedirtti!
23.01.2026 15:14  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de oynanan 1. Amatör Küme Play-Off A Grubu maçlarında, takımlar diğer maçlardaki gol haberlerine göre sahada hareketsiz kalıp rakiplerine gol atma imkanı tanıdı. Bu durum tepki çekti.

Kocaeli'de oynanan 1. Amatör Küme Play-Off A Grubu maçlarında ilginç görüntüler yaşandı. Aynı anda oynanan iki farklı mücadelede takımlar, diğer müsabakalardan gelen gol haberleri üzerine sahada hareketsiz kaldı. Gelişen ataklarda rakip takım oyuncularının herhangi bir müdahalede bulunmadan gol atılmasına izin verdiği görüntüler tepki çekti.

Kocaeli 1. Amatör Küme Play-Off A Grubu'nda aynı anda başlayan maçlarda Tavşancılspor ile Uzuntarla Belediyespor ve Çerkeşlispor ile Bekirpaşa Başaranspor karşılaştı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan ve grubu lider bitirenin adını Süper Amatör Lig'e yazdıracağı karşılaşmaların son anlarında yaşanan olaylar ise maça damga vurdu. Takımlar, kendi maçlarını oynarken bir yandan diğer mücadelenin skorunu kolladı.

Tavşancıl, Uzuntarla Belediyespor karşısında 2-0 öndeyken diğer yanda da Çerkeşli ve Bekirpaşa Başaran arasında 1-1'lik beraberlik sürdü. Tavşancıl'ın önde olması, Bekirpaşa Başaran'ın da Çerkeşli karşısında berabere kalması Tavşancıl'ı Süper Amatör Lig'e çıkaracak, bu skorlar Başaran'a yaramayacaktı. Çerkeşli, Bekirpaşa Başaran karşısında 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 öne geçti ve bu haber anında Derince'de oynanan Tavşancıl - Uzuntarla maçına ulaştı. Ardından, Uzuntarla 90+5 ile 90+7. dakikalar arasında 3 gol atarak bir anda 3-2 öne geçti.

Uzuntarla'nın galibiyeti ve Başaran'ın yenilmesi Uzuntarla'yı Süper Amatör Lig'e çıkarıyordu. Bu skorlar ise Çerkeşli'ye yaramayınca bu kez Bekirpaşa Başaran 90+8'de 2-2'yi buldu. Bu haberin diğer maça ulaşmasıyla bu kez Tavşancılspor, üst üste 2 gol atarak 4-3'lük skor üstünlüğü sağladı ve maç böyle bitti. Bekirpaşa Başaran'a bu skor yaramayınca Çerkeşlispor 90+10. dakikada 3-2'yi yakaladı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Söz konusu sonuçların ardından gruptan çıkan ikili averajla Çerkeşlispor oldu.

O anlar kameralara yansıdı: Takımlar topu bıraktı, kaleciler yere yattı

Tavşancılspor ile Uzuntarla Belediyespor maçının son anlarında yaşananlar, kameralara yansıdı. Maça damgasını vuran ise takip edilen diğer maçtaki skorlara göre takımların kalelerini korumasız bırakarak rakiplerinin gol atmalarına izin vermeleri oldu. Görüntülerde oyuncuların durduğu, kalecilerin sakatlanarak yere yattığı, sahaya sırtını döndüğü ve topun filelere gitmesine izin verdikleri görüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:02:46. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de amatör lig maçlarında yaşananlar 'pes' dedirtti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.