Kocaeli\'de amatör lig maçlarında yaşananlar \'pes\' dedirtti!

Kocaeli'de oynanan 1. Amatör Küme Play-Off A Grubu maçlarında ilginç görüntüler yaşandı. Aynı anda oynanan iki farklı mücadelede takımlar, diğer müsabakalardan gelen gol haberleri üzerine sahada hareketsiz kaldı. Gelişen ataklarda rakip takım oyuncularının herhangi bir müdahalede bulunmadan gol atılmasına izin verdiği görüntüler tepki çekti.

Kocaeli 1. Amatör Küme Play-Off A Grubu'nda aynı anda başlayan maçlarda Tavşancılspor ile Uzuntarla Belediyespor ve Çerkeşlispor ile Bekirpaşa Başaranspor karşılaştı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan ve grubu lider bitirenin adını Süper Amatör Lig'e yazdıracağı karşılaşmaların son anlarında yaşanan olaylar ise maça damga vurdu. Takımlar, kendi maçlarını oynarken bir yandan diğer mücadelenin skorunu kolladı.

Tavşancıl, Uzuntarla Belediyespor karşısında 2-0 öndeyken diğer yanda da Çerkeşli ve Bekirpaşa Başaran arasında 1-1'lik beraberlik sürdü. Tavşancıl'ın önde olması, Bekirpaşa Başaran'ın da Çerkeşli karşısında berabere kalması Tavşancıl'ı Süper Amatör Lig'e çıkaracak, bu skorlar Başaran'a yaramayacaktı. Çerkeşli, Bekirpaşa Başaran karşısında 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 öne geçti ve bu haber anında Derince'de oynanan Tavşancıl - Uzuntarla maçına ulaştı. Ardından, Uzuntarla 90+5 ile 90+7. dakikalar arasında 3 gol atarak bir anda 3-2 öne geçti.

Uzuntarla'nın galibiyeti ve Başaran'ın yenilmesi Uzuntarla'yı Süper Amatör Lig'e çıkarıyordu. Bu skorlar ise Çerkeşli'ye yaramayınca bu kez Bekirpaşa Başaran 90+8'de 2-2'yi buldu. Bu haberin diğer maça ulaşmasıyla bu kez Tavşancılspor, üst üste 2 gol atarak 4-3'lük skor üstünlüğü sağladı ve maç böyle bitti. Bekirpaşa Başaran'a bu skor yaramayınca Çerkeşlispor 90+10. dakikada 3-2'yi yakaladı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Söz konusu sonuçların ardından gruptan çıkan ikili averajla Çerkeşlispor oldu.

O anlar kameralara yansıdı: Takımlar topu bıraktı, kaleciler yere yattı

Tavşancılspor ile Uzuntarla Belediyespor maçının son anlarında yaşananlar, kameralara yansıdı. Maça damgasını vuran ise takip edilen diğer maçtaki skorlara göre takımların kalelerini korumasız bırakarak rakiplerinin gol atmalarına izin vermeleri oldu. Görüntülerde oyuncuların durduğu, kalecilerin sakatlanarak yere yattığı, sahaya sırtını döndüğü ve topun filelere gitmesine izin verdikleri görüldü. - KOCAELİ