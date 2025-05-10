Kocaeli\'de Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi Açılıyor

Kocaeli'de 19 Mayıs'ta açılışı yapılacak Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi'nde toplantı yapılarak, kentin su sporlarındaki yol haritası belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası tamamlanan ve 19 Mayıs'ta açılışı yapılacak olan Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi için Kocaeli'de faaliyet gösteren yelken ve kürek kulüpleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal başkanlığında bir araya geldi.

Tesis tanıtımı ve kullanım şekli konuşulan toplantıda karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Yeşildal'ın Büyükşehir'in yelken ve kürek kulüplerine desteğinin devam edeceğini belirttiği toplantıda, Kocaeli'nin su sporlarındaki geleceği için ortak yol haritası belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi toplam 2 bin 109 metrekarelik alanda hizmet verecek. Tesis içerisinde kapalı kürek ve kano kayıkhanesi, kapalı yelken kayıkhanesi, 4 soyunma odası, 7 kulüp odası, 1 kafeterya, 1 spor salonu, 2 mescit, 2 tuvalet ve 1 derslik bulunuyor. Tesiste, Kocaeli'de faaliyet gösteren su sporları kulüplerinin yanında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü kano, kürek ve yelken branşlarında faaliyet gösterecek. - KOCAELİ