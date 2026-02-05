Bu merkezler geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

Kocaeli'de kentin spor altyapısını güçlendirmek ve yeni yetenekler keşfetmek amacıyla kurulan Sporcu Gençlik Eğitim Merkezleri faaliyetlerini sürdürüyor.

"Kocaeli Spor Master Planı" çerçevesinde çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, sanayi kenti kimliğinin yanına "spor kenti" unvanını da eklemek için yatırımlarına devam ediyor. Son 5 yılda kente 27 antrenman ve futbol sahası, 4 yarı olimpik yüzme havuzu ve 204 okula spor sahası kazandıran belediye, 7 noktada hizmete aldığı eğitim merkezleriyle amatör sporu destekliyor.

SEKA-SEM, GEBZE-SEM, Yeşilova Hasan Doğan, Kartepe Yakup Altun, Başiskele Su Sporları, Gebze Beylikbağı ve son olarak açılışı yapılan Alikahya Nasut Kayalı merkezleri, amatör spor kulüplerinin hizmetine sunuldu.

Bu tesislerde kulüplere antrenman ve resmi maç imkanı sağlanırken, sporcuların fiziksel ve mental gelişimleri de takip ediliyor. Merkezlerde alanında uzman eğitmenler tarafından sporcu sakatlıkları, sporcu beslenmesi, antrenman bilgisi, sporda değerler eğitimi, spor psikolojisi, fitness ve kondisyon konularında eğitimler veriliyor.

Yüzlerce sporcu eğitimlerden faydalandı

Eğitim faaliyetlerinin başladığı 4 merkezde, farklı kulüplerden yüzlerce sporcuya ulaşıldı. Bu kapsamda; Yakup Altun SEM'de 48, Yeşilova Hasan Doğan SEM'de 5 kulüpten 222, Gebze Beylikbağı SEM'de 58 sporcuya eğitim verildi. Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi'nde ise kürek, kano ve yelken kulüplerinden 58 sporcu teorik ve pratik eğitim alma imkanı buldu. - KOCAELİ