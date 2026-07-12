Kocaeli'de Süpermoto Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Süpermoto Yarışları Tamamlandı

12.07.2026 18:19
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Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Kocaeli'de sona erdi.

Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2026 yarış takviminde yer alan organizasyonun, Başiskele Motor Sporları Gelişim Merkezi'ndeki son gününde final mücadeleleri yapıldı.

Tamamlanan yarışların ardından 50 cc minide Rüzgar Ceyhan, 50 cc'de Abdulhamid Bostanoğlu, 65 cc'de Aslan Osmanpaşaoğlu, 85 cc'de Celal Celtik, S3 Open'da Onur Işık birinci oldu.

ANLAS MiniGP 110 serisinde birinciliği Zayn Sofuoğlu elde etti. FIM MotoMini 160 serisinde ise ilk sırayı Enes Çağan Çakır aldı.

Düzenlenen ödül töreninde sporculara kupaları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaeli'de Süpermoto Yarışları Tamamlandı - Son Dakika

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