Kocaeli Doğa Sporları Kulübü Derneğinin başkanı Şerifi oldu

Dernek organlarının seçiminin yapıldığı genel kurulda yönetim kurulu asil üyeliğine Berna Ayakta Şerifi, Selvi Çınar , Yaşar Hülya Soykal, Meltem Bircan, İbrahim Kuşkonmaz, Mustafa Kara , Gül Sunay Afşar Işık, Tahir Turan Eroğlu ve Sinan Şahin , denetleme kurulu asil üyeliğine ise Volkan Severcan , Reyhan Nergis Arıcı ve Hakan Tanta seçildi.

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