Kocaeli haberi: Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'ne sentetik çim - Son Dakika
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Kocaeli haberi: Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'ne sentetik çim

08.10.2022 10:01
Kocaeli haberi: Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'ne sentetik çim

Kocaeli habere göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde yer alan saha çimini yenileyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde yer alan saha çimini yenileyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporun her dalına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede amatör spora ve sporculara destek veren Büyükşehir Belediyesi, sporcuların kullandığı alanların da onarımını gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde yer alan saha yenilenecek. Kompleks içerisinde bulunan 5 bin 930 metrekarelik alandaki çim kaldırılarak yerine sentetik çim serilecek. İhaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldı. - KOCAELİ

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TUTUŞAN HURDA KAĞITLAR EVİ YAKTI TUTUŞAN HURDA KAĞITLAR EVİ YAKTI Tutuşan atık kağıtlar, 2 katlı evi yaktı Tutuşan atık kağıtlar, 2 katlı evi yaktı
Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş, Körfez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli haberi: Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'ne sentetik çim - Son Dakika

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