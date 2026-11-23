Kocaeli'yi temsil eden BUZ 41 Gençlik ve Spor Kulübü Team Elite Junior takımı, Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Senkronize Buz Pateni Uludağ Kupası'nda Junior kategorisinde birinciliği elde etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 20-22 Kasım tarihlerinde Bursa Kestel Olimpik Buz Sporları Tesisi'nde düzenlenen Uludağ Kupası, 3 gün süren müsabakaların ardından tamamlandı. Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Bursa'dan 11 kulüp, 16 takım ve 200 sporcunun katıldığı organizasyonda farklı yaş ve kategorilerde yarışmalar gerçekleştirildi.

Kocaeli'yi temsil eden BUZ 41 Gençlik ve Spor Kulübü'nün Team Elite Junior takımı, Junior kategorisinde kısa ve uzun program performanslarıyla mücadele etti. Cumartesi günü kısa programda, pazar günü ise uzun programda buz pistine çıkan takım, iki programdan aldığı puanların toplamında 86,46 puana ulaşarak şampiyon oldu.

Takımın başarısında antrenörler Betül Çelik Bekçi, Ece Ongül ve Simge Ceylan Yazıcı'nın da emeği bulunduğu belirtildi.