Kocaeli Stadyumu'nun zemini hibrit çimle kaplanıyor - Son Dakika
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Kocaeli Stadyumu'nun zemini hibrit çimle kaplanıyor

21.07.2022 16:16
Kocaeli Stadyumu'nun zemini hibrit çimle kaplanıyor

Kocaeli Stadyumu'nun zeminini hibrit çimle kaplama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Stadyumu'nun zeminini hibrit çimle kaplama çalışmaları devam ediyor.

Hibrit çim ve yeni sulama sistemi çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, teknikerler ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yavuz, kalıcı çözüm bulmak amacıyla zeminin hibrit çimle kaplandığını belirterek, "Geçen yıl stadyumun zemininde sorunlar olunca müdahaleler yaparak sezonu geçirdik. Kalıcı çözüm bulmak için girişimlerimiz oldu. Zemini tamamen hibrit hale getiriyoruz. Sulama sistemini değiştiriyoruz. Böylelikle Kocaeli'ye yakışır bir zeminle sezonu açmak istiyoruz. Yaklaşık 7 milyon lira bir maliyetle burayı tamamlamış olmayı umut ediyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ise zeminin yeni sezona yetişmesi için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.

Yavuz ve Büyükakın'a, incelemeler sırasında Kocaelispor Başkanı Engin Koyun da eşlik etti.

YORUMLAR
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Kocaeli Valisi Yavuz: 'Kocaelispor'a yakışır bir zeminle sezonu açmak istiyoruz' Kocaeli Valisi Yavuz: 'Kocaelispor'a yakışır bir zeminle sezonu açmak istiyoruz' Vali, kaymakam ve belediye başkanları sahaya indi, ortaya bu görüntüler çıktı Vali, kaymakam ve belediye başkanları sahaya indi, ortaya bu görüntüler çıktı
Kaynak: AA

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli Stadyumu'nun zemini hibrit çimle kaplanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Stadyumu'nun zemini hibrit çimle kaplanıyor - Son Dakika
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