Kocaelili kız atletler Balıkesir'de U16 takım şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaelili kız atletler Balıkesir'de U16 takım şampiyonluğunu kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaelili kız atletler Balıkesir\'de U16 takım şampiyonluğunu kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kocaelili kız atletler, Balıkesir'deki Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Şampiyonası'nda U16 takım şampiyonluğu ve U18'de Melek Akbay'ın şampiyonluğuyla kupa kazandı. Ekibin hedefi, 28 Kasım'da Kocaeli'de düzenlenecek Yarı Final Kros Yarışması'nda başarılı sonuçlar almak.

Balıkesir'de düzenlenen Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Şampiyonası'nda mücadele eden Kocaelili kız atletler, U18 ve U16 kategorilerinde elde ettikleri bireysel ve takım dereceleriyle kente kupalarla döndü.

Balıkesir'de düzenlenen Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Şampiyonası'nda Kocaelili genç atletler, sergiledikleri performansla dikkat çekti. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen seçmelerde başarılı olarak şampiyonaya katılmaya hak kazanan sporcular, Gençlik Spor Kulübü adına yarıştı. Antrenör Afşin Göler yönetiminde mücadele eden kız atletler, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle Kocaeli'ye kupalarla döndü.

U18 kızlarda şampiyonluk ve ikincilik

U18 kızlar kategorisinde yarışan Melek Akbay, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Aynı kategoride mücadele eden Esma Nur Yıldız ikinci sırada yer alırken, Asya Marabaoğlu yarışı altıncı sırada tamamladı. Bireysel derecelerin yanı sıra takım halinde de başarılı performans sergileyen Kocaeli ekibi, kategoriyi üçüncü sırada tamamladı.

U16 kızlar kategorisinde de Kocaeli sporcuları önemli bir başarı elde etti. Takım halinde şampiyonluğa ulaşan Kocaeli ekibinde Melek Yıldız üçüncü, Ceylan Dağ ise beşinci oldu. Genç atletlerin bireysel dereceleri, takım şampiyonluğuna önemli katkı sağladı.

Hedef 28 Kasım'daki yarı final

Balıkesir'deki şampiyonada elde ettikleri derecelerle moral kazanan Kocaelili atletler, gözlerini 28 Kasım'da Kocaeli'de düzenlenecek Yarı Final Kros Yarışması'na çevirdi. Kendi kentlerinde yapılacak organizasyonda mücadele edecek genç sporcular, başarılı sonuçlar elde ederek yeni şampiyonluklara ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
BalıkesirKocaeliSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Babasının kartını patlattı Harcadığı para servet değerinde Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
15:14
7 maçtır kazanamıyorlardı Süper Lig’de bir ayrılık daha
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha
14:53
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
14:52
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor “Ayağımı küçültün“ diyen bile var
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor! "Ayağımı küçültün" diyen bile var
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:14
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
13:38
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 15:30:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelili kız atletler Balıkesir'de U16 takım şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android