Kocaelispor, Cihat Çelik'i renklerine bağladı - Son Dakika
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Kocaelispor, Cihat Çelik'i renklerine bağladı

25.08.2022 17:19
Kocaelispor, Cihat Çelik'i renklerine bağladı

Kocaelispor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Cihat Çelik'i 2+1 yıllığına renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Kocaelispor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Cihat Çelik'i 2+1 yıllığına renklerine bağladığını resmen duyurdu.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Cihat Çelik'i transfer ettiğini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Cihat Çelik ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Son olarak geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor forması giyen deneyimli oyuncu, çıktığı 35 resmi maçta 11 kez ağları havalandırdı. Cihat Çelik, Kocaelispor'un transfer sezonu boyunca kadrosuna kattığı 13. isim oldu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Cihat Çelik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Cihat Çelik'i renklerine bağladı - Son Dakika

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