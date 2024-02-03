Kocaelispor, Adanaspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Mehmet Yılmaz'ın ortasında yakın mesafeden Emir'in şutunda kaleci Ahmed Said topu son anda çıkardı.
14. dakikada sağ kanattan Beridze'nin kullandığı serbest vuruşta Seydayev'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
51. dakikada sol kanattan Atila'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ramil Şeydayev'in kafa vuruşu kalecide kaldı.
60. dakikada Amaral'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Beridze bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
82. dakikada Adanaspor'un sağdan atağında ceza sahasında topla buluşan Eric Ayuk şutunu çekti ancak kaleci Gökhan gole izin vermedi.
Hakemler: Yasin Kol, Kadir Beyaz, Selim Şenöz
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan, Josip Vukovic (Fofana dk. 84), Ramil Şeydayev (Cem Ekinci dk. 73), Candeias, Amaral (Yusuf Cihat Çelik dk. 65), Giorgi Beridze (Barış Alıcı dk.65), Douglas Tanque (Kouakou dk.84)
Yedekler: Harun Tekin, Haşim Arda Sarman, Bedirhan Yıldız, Tuncer Duhan Aksu, Burak Öksüz
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu (Mokelenge dk. 73), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Harun Alpsoy (Devran Şenyurt dk.73), Hakkı Türker, Yepie Yepie (Kubilay Aktaş dk.43), Diakite, Dimitri Oberlin (Eric Mbu dk.63), Junior Fernandes (Burhan Tuzun dk. 63)
Yedekler: Arda Akbulut, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Gol: Giorgi Beridze (dk. 60) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Josip Vukovic, Yusuf Abdioğlu, Cem Ekinci (Kocaelispor), Evren Korkmaz (Adanaspor) - KOCAELİ
32 yaşında futbolu bırakan Eden Hazard, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendisinden daha iyi sadece bir futbolcu olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, "Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil" dedi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşıyor. Mücadelede golsüz eşitlik var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde 2 ay içinde 75 bin konutun teslim edileceğini ve yıl sonuna kadar 200 bin evin teslim edilmiş olacağını açıkladı.
Almanya, Fransa ve Belçika'daki çiftçi eylemleri komşu Yunanistan'a sıçradı. Selanik kentinde traktörleriyle eylem yapan çiftçiler, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti. Arıcılar, besiciler ve balıkçıların da destek verdiği eylemde, sembolik olarak bir tabut taşındı. Göstericilere destek vermek için eylem alanında bulunan Yeni Sol Partisinin Türk Milletvekili Özgür Ferhat, çiftçilerin ekonomik zorluklarla baş edemediğini belirtti.
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Khan, Büşra Khan'ın eski eşi tarafından yapılan itiraz sonucunda yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, son bir haftada İmran Han'ın aldığı üçüncü hapis cezası oldu.
Brezilya ekibi RB Bragantino, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan olayda, Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat ederek traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına kat etti. Emen, yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyerek Bitlis'e vardı ve nakliye firmalarının daha vicdanlı olmalarını temenni etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız'a teşekkür etti. İmamoğlu, "Bu nezaket, bu görüntü toplumun arzu ettiği Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?