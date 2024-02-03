 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaelispor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti

Kocaelispor, Adanaspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, maçtan kayıpsız ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise takımının direnç gösterdiğini ifade etti.

03.02.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Kocaelispor'un teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kazanmak zorunda oldukları ve puan kaybına kesinlikle tahammülün olmadığı bir karşılaşmadan kayıpsız ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçın ardından açıklamalarda bulunan Sağlam, alt gruptan sıyrılmak için mücadele eden bir takımla karşılaştıklarını belirtti.

Sağlam, maça başladıklarında önde baskı yapmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Rakibin öz güvenini yukarı çıkarmadan, onları böyle ayağa kaldırmadan maçın başında 'Buradan size ekmek yok, buradan size çıkış yok.' mesajını vermek istedik ki aslında çok da başarılı olduk. İlk bölümde ciddi anlamda 3-4 tane çok net pozisyonumuz var. Tam istediğimiz gibi maça başladık. Sonrasında tabii biraz tempo düştü. Baskıdan sonra temponun biraz düşmesi, bence normaldir. Ama biz bu süreyi biraz bence 'kaçırdık' gibime geliyor."

Daha erken öne geçmeleri ve farkı arttırmaları gereken bir maç oynadıklarını anlatan Sağlam, golden sonra Adanaspor'un yine çaba gösterdiğini, bunun çok net olmayan bir birkaç sönük atakla geçtiğini anlattı.

Sağlam, Adanaspor'un en büyük umudunun korner ve duran toplar olduğunu, orada da bir hata yapmadıklarını kaydetti.

Maçta 3 puanın dışında ofansif anlamda sönük kaldıklarına işaret eden Sağlam, "Kazanmak zorunda olduğumuz ve puan kaybına kesinlikle tahammülümüzün olmadığı bir karşılaşmadan kayıpsız ayrıldığımız için mutluyuz. Her şeye rağmen kazanmak güzel. Puan hanemize üç puan daha ekledik. An itibariyle ikinciyiz bunun keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise kendileri açısından zorlu bir maç olacağını bildiklerini vurgulayarak, maçın ilk 15 dakikalık bölümü dışında, Kocaelispor açısından da zorlu bir müsabaka olduğunu belirtti.

Maça ısındıklarını, topa sahip olmaya, öne çıkmaya ve pas yapmaya başladıklarını bildiren Kılıç, ilk yarının sonuna kadar skoru koruyarak, soyunma odasına biraz daha güvenli girdiklerini, takım içinde birlik ve beraberliğin yükseldiğini kaydetti.

Kılıç, maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında da yoğun baskı hissettiklerine değinerek, böyle olacağını bildiklerini, gole engel olamadıklarını vurguladı.

"Golü yedikten sonra oyunu beraberliğe getirecek veya kazanacak pozisyonlara çok girdik mi? Hayır giremedik." diyen Kılıç, hücumda eksik kaldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eksik oyuncularımız vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kaybettik ama oyuncularımız iyi bir direnç sağladı. Uzun zamandır kaybediyoruz ve iki, üç maçta da çok gol yiyen bir takım hüviyetindeydik. Şampiyonanın en güçlü adayıyla oynadık. Böyle düşünürsek, biraz daha ileriye doğru umutla bakabileceğimiz enstantaneler vardı oyun içerisinde. Rakibimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mustafa Kemal Kılıç, Ertuğrul Sağlam, Adanaspor, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 20:26:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement