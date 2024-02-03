Kocaelispor, Adanaspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Kocaelispor'un teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kazanmak zorunda oldukları ve puan kaybına kesinlikle tahammülün olmadığı bir karşılaşmadan kayıpsız ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçın ardından açıklamalarda bulunan Sağlam, alt gruptan sıyrılmak için mücadele eden bir takımla karşılaştıklarını belirtti.
Sağlam, maça başladıklarında önde baskı yapmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Rakibin öz güvenini yukarı çıkarmadan, onları böyle ayağa kaldırmadan maçın başında 'Buradan size ekmek yok, buradan size çıkış yok.' mesajını vermek istedik ki aslında çok da başarılı olduk. İlk bölümde ciddi anlamda 3-4 tane çok net pozisyonumuz var. Tam istediğimiz gibi maça başladık. Sonrasında tabii biraz tempo düştü. Baskıdan sonra temponun biraz düşmesi, bence normaldir. Ama biz bu süreyi biraz bence 'kaçırdık' gibime geliyor."
Daha erken öne geçmeleri ve farkı arttırmaları gereken bir maç oynadıklarını anlatan Sağlam, golden sonra Adanaspor'un yine çaba gösterdiğini, bunun çok net olmayan bir birkaç sönük atakla geçtiğini anlattı.
Sağlam, Adanaspor'un en büyük umudunun korner ve duran toplar olduğunu, orada da bir hata yapmadıklarını kaydetti.
Maçta 3 puanın dışında ofansif anlamda sönük kaldıklarına işaret eden Sağlam, "Kazanmak zorunda olduğumuz ve puan kaybına kesinlikle tahammülümüzün olmadığı bir karşılaşmadan kayıpsız ayrıldığımız için mutluyuz. Her şeye rağmen kazanmak güzel. Puan hanemize üç puan daha ekledik. An itibariyle ikinciyiz bunun keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.
Adanaspor cephesi
Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise kendileri açısından zorlu bir maç olacağını bildiklerini vurgulayarak, maçın ilk 15 dakikalık bölümü dışında, Kocaelispor açısından da zorlu bir müsabaka olduğunu belirtti.
Maça ısındıklarını, topa sahip olmaya, öne çıkmaya ve pas yapmaya başladıklarını bildiren Kılıç, ilk yarının sonuna kadar skoru koruyarak, soyunma odasına biraz daha güvenli girdiklerini, takım içinde birlik ve beraberliğin yükseldiğini kaydetti.
Kılıç, maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında da yoğun baskı hissettiklerine değinerek, böyle olacağını bildiklerini, gole engel olamadıklarını vurguladı.
"Golü yedikten sonra oyunu beraberliğe getirecek veya kazanacak pozisyonlara çok girdik mi? Hayır giremedik." diyen Kılıç, hücumda eksik kaldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Eksik oyuncularımız vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kaybettik ama oyuncularımız iyi bir direnç sağladı. Uzun zamandır kaybediyoruz ve iki, üç maçta da çok gol yiyen bir takım hüviyetindeydik. Şampiyonanın en güçlü adayıyla oynadık. Böyle düşünürsek, biraz daha ileriye doğru umutla bakabileceğimiz enstantaneler vardı oyun içerisinde. Rakibimizi tebrik ediyorum."
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