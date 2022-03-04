Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika
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Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

04.03.2022 23:09
Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında oynadığı Ankara Keçiörengücü maçını 1-0 kazanan Kocaelispor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, kazanmak için her şeyi yaptıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında oynadığı Ankara Keçiörengücü maçını 1-0 kazanan Kocaelispor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, kazanmak için her şeyi yaptıklarını söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını belirtti.

Hak ettikleri bir galibiyeti aldıklarını ifade eden Altıparmak, "Maçın başından sonuna kadar isteyen, arzu eden kazanmak adına her şeyi yapan bir takım vardı. Oyuncularımıza devre arasında sabırlı olmalarını, belki golü 90'ıncı dakikada atacağımızı söyledim. Çünkü bugün pozisyon vermeden pozisyon üretmemiz gerekiyordu. Rakibimizin nasıl oynayacağını çok iyi biliyorduk." diye konuştu.

Taner Taşkın: "Maçı izleyenler zevk almıştır"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın ise oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini söyledi.

Takımının mağlubiyeti hak edecek bir oyun sergilemediğini dile getiren Taşkın, "Kocaelispor muhteşem bir seyirciye sahip. Gerçekten bu seyirci, oyuncu grubunu saha içinde çok sıcak tutuyor. Bugün maçı izleyenler muhtemelen zevk almıştır." ifadelerini kullandı.

Taşkın, her iki tarafın da maçı istediğini belirterek, takımının gereken mücadeleyi yaptığını kaydetti.

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Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Mehmet Altıparmak, KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika


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