Kocaelispor, Arca Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusunun kart riskiyle sahaya çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Arca Çorum FK'nın sahasında oynayacak. Sarı kart sınırındaki Emir Ortakaya, Tayfur Bingöl ve Mahamadou Susoho yarın kart görürse 14. haftada Erzurumspor karşısında oynayamayacak.
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.
Çorum Şehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.
Sezonun ilk 12 haftasında 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, son olarak Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kaldı.
Körfez temsilcisinde Emir Ortakaya, Tayfur Bingöl ve Mahamadou Susoho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarın kart görmeleri durumunda 14. haftadaki Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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