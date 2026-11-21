Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçta iyi mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Durul, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Günler öncesinden maçın favorisinin Kocaelispor olduğunu ifade ettiklerine değinen Durul, "Neden bunu söylüyoruz? Çünkü biz mücadele takımıyız. Mücadele camiasıyız. Türk futbolunda sahaya çıkarken mücadele ruhunu içimize işleyerek çıkıyoruz. Dolayısıyla parayla veya pahalı ayaklarla maçın kazanılmayacağını herkese bir kez daha gösterdik." diye konuştu.

Rakipleri karşısında 3 puandan fazlasını kazandıklarını dile getiren Durul, şunları kaydetti:

"Bizim de hedefimiz Avrupa kupaları. Skor olarak 1-0 geriye düştük. İyi mücadele sonrasında kaçırdığımız pozisyonlar var. Rakibin de kaçırdığı goller var. İyi bir oyunla öne geçtik. Futbol demek hata demek ve bir kademe hatasından beraberliği yakaladılar. Müsabaka 2-2 bitti. Puanlar paylaşıldı ama önemli değil. Biz şu anda 3 puandan daha fazlasını kazandık ve kazanmaya devam ediyoruz. İstikrarımız devam ediyor. Futbolda da gerçekten tez yazılacak bir mücadele örneği koyduk. Dolayısıyla biz kendi sahamızda olduğumuz sürece favori Kocaelispor'dur. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bundan sonraki maçlarda da aynı oyun ve mücadeleyle devam edeceğiz."

Durul, transferlerle ilgili soruya ise "Transferler bitmez. Bütün kulüplerde bu böyledir. Kadromuz zaten iyi, bakacağız. Devre arasında fırsatları tabii ki değerlendireceğiz. Önce göndereceksiniz, sonra alacaksınız. Limitlere bakacağız, fırsatlara bakacağız. Tabii ki gerekeni yapacağız." şeklinde yanıt verdi.