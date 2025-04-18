Kocaelispor Başkanı'ndan Taraftara Açıklama - Son Dakika
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Kocaelispor Başkanı'ndan Taraftara Açıklama

Kocaelispor Başkanı\'ndan Taraftara Açıklama

Kulüp başkanı Durul, gündemdeki tepkilere yönelik taraftara sakin olmasını ve şampiyonluğa odaklanmasını söyledi.

18.04.2025 17:12
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Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, kulübün basın sözcüsünün yaptığı açıklamalar ardından taraftardan büyük tepki çeken konulara açıklık getirdi.Durul, yaptığı açıklamada, "Taraftarımız sakin olsun ve sadece şampiyonluğa odaklansın. Gündemimizde bu konular yok. Kişisel görüşlerini paylaşmış" dedi.

Trendyol 1.Lig ekibi lider Kocaelispor'da basın sözcüsü Kadir Genç'in basın toplantısındaki açıklamalarının ardından camiada oluşan rahatsızlık ve taraftar derneğinin sert tepkisi üzerine kulüp başkanı Recep Durul, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Tartışma oluşturan ve taraftarın büyük tepkisine neden olan Hodri Meydan Grubu'nun gelecek sezon maçlarda maratondan güney kale arkasına alınacağı, 'Kocaelispor' isminin önüne sponsorluk alınabileceği ve kulübün amatörden profesyonel liglere dönüşünü sağlayan eski başkan Bahri Yavuz'a dair açıklamalarına açıklık getiren Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, kulüpte alınan böyle bir karar olmadığını, hatta gündemlerinde de bulunmadığını söyledi. Durul taraftara "Sakin olun. Bize inanın, güvenin" mesajı verdi.

"Kişisel görüşlerini ortaya koymuş"

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, "Kadir, gündemde olmayan iki maddeyi sorulara karşılık yanıtlamış. Gündemimizde zaten yoktu. O, kendi kişisel görüşlerini ortaya koymuş. Kulübün bir kararı değildir. Ne kulübün isminin önüne bir reklam ya da başka bir şey koyulması gündemi var, ne de taraftarın oraya alınmasında netlik kazanmış gündemi var. 'Keşke bunlara yanıt vermeseydin' dedik. Bu kulübün isminin önüne reklam ya da başka bir şey koyulması tamamen delegelerin ve genel kurulun idaresinde olan bir şey. 5 dakikada bizim söyleyeceğimiz, yapabileceğimiz bir durum değil. Taraftarın kale arkasına geçmesi konusu kendi aralarında konuşulmuş. Ama ortada karar yoksa böyle bir şey açıklanması doğru değil. Soru geldiği için samimiyetten söylemiş. Bu konuda da kendi kişisel görüşünü ortaya koymuş. Kulübü bağlayan bir şey yok" diye konuştu.

"Hepimiz kulübün sahibiyiz. Kocaelispor hepimizin ortak paydasıdır, onurudur"

Eski kulüp başkanı Bahri Yavuz ile ilgili Kadir Genç'in tepki çeken söyleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Bu kulüp herkesin kulübü. Herkesin bu kulübe katkısı var. Hiç kimse Kocaelispor üzerinden başka yollara gidemez. Ne eski, ne yeni yöneticiler. Sonuçta Kocaelispor hepimizin onurudur, sevdasıdır. Kocaeli'mizin marka yüzüdür. İsim fark etmeksizin kim hizmet etmişse Kocaelispor için etmiştir. Yarın biz gideceğiz, başkası gelecek. Sonuç olarak; o tür şeylere de girmemek lazım. Hepimiz kulübün sahibiyiz. Ama kulübün daha da güçlenmesi için herkes fikirler söyleyebilir. Bunları dinlemekte de, istişare etmekte de fayda var. Kocaelispor hepimizin ortak paydası. Böyle bakmak lazım. O (Kadir Genç) da kendi kişisel görüşünü ortaya koymuş. Kulüp olarak, başkan olarak benim ağzımdan böyle bir cümle çıkmamıştır. Şu an gündemimiz şampiyonluk. Şampiyonluğumuzu ilan edelim. Kocaelispor için daha iyi yapmamız gereken ne varsa hepsini kamuoyuyla paylaşırız" şeklinde konuştu.

"Taraftarımız sakin olsun, bize güvensin ve sadece şampiyonluğa odaklansın"

Tepkili taraftara da seslenen kulüp başkanı Recep Durul, "Burada kesinleşmiş bir şey yok. Kulüpte alınmış bir karar yok. Önce şampiyonluğumuzu bitirelim. Şu an bence taraftarımız da bu konuda sakin olsun. Böyle bir karar alınmış değil. Basın sözcüsü arkadaşımız, gelen soruları yanıtlarken kişisel görüşünü ortaya koymuştur. Gündemimizde bu konular yoktur. Ne taraftarın güney kale arkasına alınması, ne de kulübün isminin önüne, sağına, soluna bir şey eklenmesi vardır. Taraftarımız bize inansın, güvensin. Şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayalım. Konuşarak her şey hallolur. Sonuçta; taraftarın da, yöneticilerin de, eski yöneticilerin de, bugüne kadar ki kurucularımızın da -ki Allah gani gani rahat eylesin- hayatta olan olmayan herkesin katkısı var. Taraftar olmadan kulüpler varlığını sürdüremez. Ama yapılması gereken ne varsa belirli uzlaşı içinde bir paydada toplanıp yapılabilir. Taraftarımız bu konuda farklı bir şeye odaklanmasın. Sadece şampiyonluğa odaklansınlar. Yeri ve zamanı geldiğinde hep birlikte güzel şeylere karar veririz. Kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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