Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Göztepe maçını dönüm noktası olarak görüyor

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yarın oynanacak Göztepe maçının kendileri için dönüm noktası olacağını belirterek, taraftarlara çağrıda bulundu. Durul, "Stada gelelim, 12. adam olarak oyuna dahil olalım. Arma aşkına, sevdamıza sahip çıkalım ve Kocaelispor'un yeniden yükselişine hep birlikte itici bir güç oluşturarak şahitlik edelim" dedi.
Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Stadyumu'nda gazeteciler ile bir araya geldi. Toplantıda söz alan Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan, 18 Mart'ta Engin Koyun'un istifa ettiğini hatırlatarak, "Yönetim kurulunda aldığımız karar doğrultusunda Recep Durul başkanlık görevini üstlenmiştir ve sezon sonuna kadar bu göreve devam edecektir. Engin Başkan'a emekleri için teşekkür ederim. Recep Başkanımıza da kolaylıklar diliyorum. Camianın beklentisi tabii ki şampiyonluk. Bu şampiyonluk beklentisinden dolayı hem takım üzerinde baskı hem de şehirdeki bazı protestolardan sonra bu süreci yönetmek kolay değil" dedi.
"Göztepe maçı, bizim için bir dönüm noktası"
Kocaelispor camiası olarak zorlu bir maç eşiğinde olduklarını söyleyen Recep Durul ise, "Önümüzde çok ciddi bir Göztepe maçı var. 'Olmak ya da olmamak' tabiri vardır, gerçekten bizim için bir dönüm noktası diyebiliriz. Büyük camialar, özellikle Kocaelispor camiası, tarihinde bu tür zor virajlardan hep başarılı şekilde çıkmıştır. Camia refleksini hep göstermiştir. Bugün de aynı tarihi olayı tekrar yaşıyoruz. Bizler yönetici arkadaşlarımız ve yönetim kurulu olarak da aldığımız sorumluluk bilincinde olarak, Kocaelispor'umuzu bu süreçten daha da güçlenerek nasıl çıkaracağımızın çalışmalarını yaptık, yapıyoruz. Biz hem mental açıdan hem fiziki açıdan hem de iletişim açısından güzel bir noktaya getirdik. Bundan sonra bunun sahaya yansımasını bekleyeceğiz" dedi.
"Stada gelelim, 12. adam olarak oyuna dahil olalım"
Taraftarlara çağrıda bulunan Başkan Durul, şu ifadeleri kullandı:
"Yarın oynayacağımız Göztepe maçı, bizim için bir dönüm noktası olacaktır. Kocaelispor camiasıyla, taraftarıyla, mazisindeki başarılarıyla, Türkiye liglerinin en saygın ve önde gelen camialarından biridir. Bu süreçte futbolun derin ve zorlu sularında bir kez daha stratejik ve tarihi bir yolculuk halindeyiz. Takımımız tarihinden ve mazisinden aldığı güçle, bir buzkıran gemisi gibi yoluna ve hedefine devam edecektir. Camia olarak bu tarihi refleksi gösterebilecek güçte ve inançtayız. Zaman büyük Kocaelispor camiası olarak birlik ve beraberlik içinde kenetlenme zamanıdır. Şehrimizin yönetenlerini, değerlerini, dinamiklerini, aktörlerini, paydaşlarını; iş, spor, siyaset ve sivil toplum kurumlarının değerli katılımcılarını, yeşil siyahlı renklere ve kulübümüzün sembolü armamıza gönül vermiş taraftarlarımıza sesleniyorum. Stada gelelim, 12. adam olarak oyuna dahil olalım. Arma aşkına, sevdamıza sahip çıkalım ve Kocaelispor'un yeniden yükselişine hep birlikte itici bir güç oluşturarak şahitlik edelim. Bugün sizin gününüz, Kocaelispor'un günüdür. Gelin bu başarıyı birlikte kutlayalım ve takımımızı yüceltelim. Dalgalı dönemlerde taraftarların ayağa kaldırdığı takım hikayelerini hepimiz iyi biliriz. Biz bunu sağladığımız sürece, kocaman bir yürek oluruz ve Kocaelispor'un önünde hiçbir güç duramaz." - KOCAELİ
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