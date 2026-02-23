Kocaelispor Beşiktaş'a Hazırlanıyor - Son Dakika
23.02.2026 19:54
Botond Balogh, Beşiktaş maçına kupa maçındaki gibi yaklaşacaklarını söyledi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçının hazırlıklarına başlarken, antrenman öncesi Botond Balogh, "Beşiktaş güçlü rakip. Ama biz aynı yaklaşımla, kupa maçındaki gibi oynayacağız" dedi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Cumartesi günü saat 16.00'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılar haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bir süredir tedavisi nedeniyle takımdan uzak kalan kaleci Aleksandar Jovanovic takımdan ayrı çalışırken, ilk maçında sakatlanan Mahamadou Susoko ve Rze maçı öncesinde sakatlanan Tayfur Bingöl de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sezonun ilk maçında ön çapraz bağlarından sakatlanan Mateusz Wieteska'nın da tesislere döndüğü ve bireysel çalışmalara başladığı görüldü. Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce takımın savunmacılarından Botond Balogh basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Olması gerekenden kötü oyun sergiledik"

Rize deplasmanındaki mağlubiyeti değerlendiren Botond Balogh, "Benim ve tüm takım aslında performansının yeterli olmadığını söyleyebilirim. Olması gerekenden ve yapabileceğimizden kötü bir oyun sergiledik ama bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Daha önceki iyi oynadığımız dönemde, iyi yaptıklarımızı nasıl tekrar yapabileceğimize dair çalışmamız gerekiyor" dedi.

"Günün sonunda bu hocanın kararı"

İlk 11'de yer bulma konusunda kesintiye uğramasına dair yöneltilen soruya genç oyuncu, "Bu normal bir durum. Tabii ki her oyuncu oynamak ve ilk 11'de olmak ister. Günün sonunda bu hocanın kararı. Ben sadece işime odaklanıp fırsat geldiğinde de o formayı giydiğimde her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki bu futbol; her hafta aynı oyuncular oynamıyor. Aynı zamanda takım da yalnızca 11 kişiden ibaret değil. Burada biz kalabalık bir grubuz. İyi performans gösteren, iyi oynayan o hafta şans buluyor" yanıtını verdi.

"Kupa maçındaki gibi oynayacağız"

Beşiktaş maçıyla ilgili olarak Botond Balogh, "Beşiktaş güçlü bir rakip. Göztepe'ye karşı da 4-0'lık galibiyet aldılar. Ama biz aynı yaklaşım ve mantaliteyle devam edeceğiz. Kupa maçında nasıl oynadıysak onlara o şekilde oynayacağız" şeklinde konuştu.

"Buraya ayak uydurdum"

Türkiye'de faul ve penaltı çalınan pozisyonlara İtalya'da aynı kararların verilip verilmemesiyle ilgili olarak kendi performansı üzerinden yöneltilen soruya ise Balogh, "Özellikle Başakşehir maçındaki pozisyondan sonra kendi kendime 'Bu nasıl penaltı olur?' dedim. Ayrıca tabii ki İtalya'da bazı şeylerin biraz daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Ama ben buraya da alıştım, ayak uydurdum ve buraya uygun oynamaya çalışıyorum. İşin sonunda kararları hakemler veriyor" dedi.

"Burada olmaktan mutluyum"

Sonraki sezon Kocaelispor'da kalmak isteyip istemediğine dair ise Botond Balogh, "Bu yalnızca bana bağlı olan bir şey değil. Öncelikle kulüplerin kendi arasında bir anlaşmaya varması gerekiyor. Daha sonra da benim bir anlaşmaya varmam lazım. Ama ben burada olmaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Onların sayesinde hep daha iyi oynuyoruz"

Taraftarı cumartesi günü oynanacak maça davet eden Balogh, "Taraftarımız çok özeller. Bizi her zaman destekliyorlar. Biz evde onların sayesinde hep daha iyi oyun sergiliyoruz. Özellikle evde oynadığımızda gerçekten 12. Adam sahada varmış gibi hissediyoruz" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocaelispor, Antrenman, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

