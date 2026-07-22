Kocaelispor'da Basın Sözcüsü Haşmet Uçar

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da basın sözcülüğü görevine Haşmet Uçar getirildi.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Bu akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 3. başkan vekilliği görevine Gürhan Darcan, basın sözcülüğü görevine ise Haşmet Uçar getirilmiştir. Yöneticilerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz." denildi.