Kocaelispor'da Cisse'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi - Son Dakika
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Kocaelispor'da Cisse'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

17.07.2022 16:33
Kocaelispor'da Cisse'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Kocaelispor'da 3 gün önce tek taraflı fesih uygulayan Abdoulaye Cisse ile uzlaşmaya varıldı.

Kocaelispor'da 3 gün önce tek taraflı fesih uygulayan Abdoulaye Cisse ile uzlaşmaya varıldı. Taraflar karşılıklı olarak fesih yoluna giderken, Gineli oyuncu alacaklarını kulüpte bıraktı.

Kocaelispor, küme düşmesi neticesinde TFF 2. Lig statü kuralları gereği yabancı oyuncularla bir bir yollarını ayırıyor. Yeşil-siyahlılarda 26 yaşındaki Gineli oyuncu Abdoulaye Cisse'nin de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Cisse, 3 gün önce tek taraflı fesih yoluna gitmişti. Yapılan görüşmeler neticesinde taraflar uzlaşarak dava haklarından vazgeçti. Gineli oyuncunun alacaklarını da bıraktığı öğrenildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdoulaye Cisse tarafından 14.07.2022 tarihinde yapılan tek taraflı fesih, kulübümüz ile kendisi arasında devam eden müzakereler neticesinde karşılıklı feshe dönüştürülmüş olup, taraflar bu hususta mutabakata varmıştır. Yapılan anlaşma neticesinde futbolcu Abdoulaye Cisse, doğmuş alacaklarından vazgeçmiş ve kulübümüz ile futbolcu dava haklarından feragat etmiştir" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'da Cisse'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaelispor'da Cisse'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi - Son Dakika
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