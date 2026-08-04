Kocaelispor\'da Keita Krizi: Aşk İddiası ve Yasal Süreç

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Habib Ali Keita'nın takımdan izinsiz ayrılmasına ilişkin, "Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik" dedi.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, düzenlediği basın toplantısında takımdan izinsiz ayrılan Habib Ali Keita'nın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Keita'nın ayrılığının arkasında aşk iddiasının bulunduğunu söyleyen Durul, oyuncuyla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını ancak geri dönüş ihtimaline de kapıyı kapatmadıklarını kaydetti.

"Bir kıza aşık olduğu için gittiği söyleniyor"

24 yaşındaki futbolcunun bir kadına aşık olduğu için kampı terk ettiği yönünde söylentiler olduğunu belirten Başkan Durul, "Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Buna akıl tutulması diyebiliriz. Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Ayrıca Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor. Ancak menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik. 3-4 kulüpten transfer teklifi olduğu söyleniyor fakat şu ana kadar bize ulaşan resmi bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

"Fayda göreceksek affederiz "

Keita'nın geri dönmesi halinde kulübün menfaatleri doğrultusunda karar vereceklerini sözlerine ekleyen Recep Durul, "Keita dönerse biz Kocaelispor Kulübü olarak kulübün faydasına olacak şeyleri düşünürüz. Gerekirse affederiz, problem değil. Gerekirse yeniden takıma katarız. Bununla ilgili henüz bir karar almış değiliz ancak mutlaka bir yaptırım olacaktır. Yaptırımın ölçeğini şu anda bilmiyoruz. Keita geldikten sonra, eğer gelirse, o zaman değerlendiririz. Keita gibi bir oyuncumuz yaptığı hatadan dolayı özür diler, pişman olduğunu, menajerler tarafından yönlendirildiğini ve hata yaptığını söylerse oturup düşünürüm. Açıkçası yeniden takıma katmak isterim. Faydalı bir oyuncu. Dolayısıyla uzun süre cezalandırmak da bize çok şey katmaz. Biz Kocaelispor'un faydasını gözetiriz. Fayda göreceksek affederiz ancak öyle ya da böyle mutlaka bir yaptırım da uygularız" diye konuştu.