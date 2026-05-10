Kocaelispor'dan Zorlu Yenilgi
Kocaelispor'dan Zorlu Yenilgi

10.05.2026 00:01
Teknik direktör Selçuk İnan, ligde kalmanın başarı olduğunu vurguladı, daha iyisi için çalışacaklar.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, "Takım ruhuyla bu sene ligde kalmayı başardık ama seneye bundan daha iyisini, daha fazlasını yapmamız gerekiyor." dedi.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, kısır geçen zor bir maç olduğunu söyledi.

İki takımın da sahada kalite olarak eksik olduğunu belirten İnan, rakibin ilk golü atarak avantaj elde ettiğini ve maçın da bu sonuçla bittiğini kaydetti.

İnan, golden sonra ofansif oynamaya çalıştıklarını, değişiklikler yaptıklarını dile getirerek "1-2 pozisyonumuz var. Onları da değerlendiremedik. Maçı kazanarak bitirmek istiyorduk. evimizdeki son maçımızı. Nasip olmadı." diye konuştu.

Kocaelispor'un çok büyük bir kulüp, büyük bir camia olduğunu ama finansal açıdan sıkıntı çektiklerini aktaran İnan, "Bunu bilmekte fayda var. Oyuncularımız tabii ki bunu çok yansıtmamaya çalışıyor ama en nihayetinde onlar profesyonel. Onları idare etmek biraz yorucu olabiliyor. İnşallah önümüzdeki sezon bu tür finansal sorunları yaşamayız." ifadelerini kullandı.

İnan, bu sezon ligde kalmanın büyük başarı olduğunu vurgulayarak "Takım ruhuyla bu sene ligde kalmayı başardık ama seneye bundan daha iyisini, daha fazlasını yapmamız gerekiyor." dedi.

Bu sezon yaptıklarının kolay iş olmadığını vurgulayan İnan, "Hayatım boyunca mütevazi oldum. Öyle de davranmaya çalıştım. Hep daha fazlasını insanlar benden istesin istedim. Hep açık oldum bütün eleştirilere her şeye ama bu sene iyi iş çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Karagümrük cephesi

Aleksandar Stanojevic de maçta sonuna kadar mücadele ettiklerini, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Seneye güçlü bir takım kuracaklarını aktaran Stanojevic, "Kendi sahamızda oynayacağız ve hatta kendi sahamızda Süper Lig'de ve Avrupa'da da oynayacağız. Ben kulübüme ve oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.

Stanojevic, seneye güçlü şekilde döneceklerini dile getirerek "Güçlü bir takım kuracağız ve oyuncularımızla beraber yeni stadyumumuzda oynayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

