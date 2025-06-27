Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, İngiliz forvet Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Dan Agyei. Kulübümüz, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.
28 yaşındaki forvet, geçen sezon Leyton Orient'te forma giydi.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Daniel Agyei ile Anlaşma Sağladı - Son Dakika
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