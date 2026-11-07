Kocaelispor deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 yendi, puanını 19'a yükseltti - Son Dakika
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Kocaelispor deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 yendi, puanını 19'a yükseltti

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Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kocaelispor puanını 19'a yükseltirken Eyüpspor 3 puanla son sırada kaldı.

KOCAELİSPOR, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kocaelispor puanını 19'a yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Eyüpspor sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Melek Dakan düdük çaldı. Dakan'ın yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ve Samet Çiçek üstlendi. Ev sahibi Eyüpspor mücadeleye "Moldovan, Ömer Ahmet Ceylan, El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga, Raux Yao, Boutobba, Sabiri, Pintor ve Abdullahi" 11'i ile başladı. Kocaelispor ise "Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas, Berkan Kutlu, Sissoho, Show, Daniel Agyei, Baku ve Aye" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 5'inci dakikada öne geçti. Ön alanda yapılan baskı sonrasında sol kanatta topla buluşan Berkan ortasını yaptı. Aye'nin çevirdiği topta Sissoho'nun şutunda kaleci Moldovan'ın güçlükle çeldiği topu Agyei, yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. Kocaelispor, 28'inci dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Tayfur'un pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Rivas, topu yerden ceza yayına doğru çevirdi. Berkan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da skoru değiştirecek pozisyonlar bulsa da bunları değerlendiremedi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA
Necmi KadıoğluKocaelisporEsenyurtEyüpsporSporSon Dakika

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