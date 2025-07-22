Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Yeşil-siyahlı ekip, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda top kapma, pas, baskı çalışmaları ve maç yaptı.
Kocaelispor antrenmanı taktik organizasyonlarla sona erdi.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor Düzce'de Antrenman Yaptı - Son Dakika
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