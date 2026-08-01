Kocaelispor Düzce'de Hazırlıklarını Sürdürüyor
Kocaelispor, yeni sezon için Düzce'deki kampını sürdürüyor. Yarın Gençlerbirliği ile maç yapacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde idmana çıktı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas, taktiksel çalışma ve çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kocaeli ekibi, kampı yarın Gençlerbirliği ile yapacağı hazırlık maçının ardından tamamlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kocaelispor Düzce'de Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?